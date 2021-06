TRANSPORT : Les travaux routiers que la COM doit encore réaliser

La Collectivité entend poursuivre la réfection des routes qui n’ont fait l’objet d’aucune campagne d’entretien depuis 2010. En fin d’année dernière, une première tranche de travaux du revêtement des chaussées a été réalisée depuis les points frontières de Quartier d’Orléans et d’Oyster Pond jusqu’au carrefour giratoire d’Agrément.

Aujourd’hui la COM lance un nouveau marché pour une mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux routiers entre 2021 et 2023. Ils consisteront d’une part en la réfection des structures et revêtements de chaussée non réalisées entre Oyster-Pond et Agrément, précisément à hauteur de Rambaud, Cripple-Gate et Morne-Valois, la route de Friar’s-Bay, la route de Colombier, le boulevard Léonel Bertin-Maurice entre la rue des Lambis et la route de l’Espérance, la RN7 à hauteur du virage de Hope-Estate, d’autre part en la réfection des structures et revêtements de chaussée entre Agrément et les Terres Basses, à savoir la rue de Hollande, la rue Nana-Clark, le boulevard du Docteur Hubert Petit, la rue des Terres-Basses, la rue de Sandy-Ground, le Boulevard de France, la rue de Low-Town, les rues du centre-ville de Marigot et les rues principales de Concordia.

Par ailleurs, il est aussi prévu de conforter le talus à hauteur de Morne O ’Reilly, de créer un trottoir entre la route du Coconut Grove et la rue Round The Pond, une réfection sommaire des voiries liées à la marina Fort-Louis. Dans certains secteurs, la signalisation horizontale et verticale sera également changée, des glissières de sécurité seront posées et du mobilier urbain propre à la circulation des véhicules ou à la limitation de celle-ci (potelets, barrières, bornes, protection des candélabres, etc.) sera rénové. Une minéralisation de certaines voies de dessertes, notamment à Quartier d’Orléans, est programmée.

L’ensemble de ces travaux est estimé à 6 millions d’euros. La COM réfléchit enfin au réaménagement du virage Chambar à Quartier d’Orléans.

L’objectif pour la Collectivité est de signer ce marché de maîtrise d’œuvre fin juin.

