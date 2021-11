SOCIETE : SXM résistance organise un meeting d’information vendredi

«Injections obligatoires, passe sanitaire, parlons-en ! » Et pour ce faire, le mouvement SXM résistance a décidé d’organiser un meeting d’informations ce vendredi à 17 heures sur le front de mer à Marigot, au niveau de l’ancien kiosque.

«Tout le monde est invité, les injectés et les non injectés », précise le mouvement. «Nous allons donner en français et en anglais de l’information à l’ensemble de la population afin que chacun puisse se faire son avis sur l’injection et l’obligation de le faire, d’un point de vue scientifique et démocratique», indiquent les membres du mouvement qui ont préparé des supports vidéos et papier. «Tous nos documents sont sourcés », insistent-ils.

Le mouvement SXM résistance souhaite lors de ce meeting pouvoir échanger avec le public ; la parole sera donnée aux personnes qui souhaitent apporter leur témoignage. «Nous ne cherchons pas à imposer notre opinion mais discuter, échanger débattre », ajoute-t-il. Et ainsi de tendre la perche aux autorités (ARS, préfecture et centre hospitalier) pour venir vendredi et ainsi répondre publiquement au questionnaire que le mouvement leur a remis à la mi septembre. «Nous avions rédigé une série de questions pour apprécier si les mesures appliquées sont proportionnelles à la réalité sanitaire du territoire, mais à ce jour nous n’avons rien reçu», rappelle SXM résistance.

Enfin, SXM résistance précise «apporter son soutien aux sapeurs-pompiers de Guadeloupe qui se sont fait tabasser par les gendarmes ainsi qu’à toutes les personnes opprimées ». (soualigapost.com)