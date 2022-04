SOCIETE : Hausse du nombre de décès en 2021 à Saint-Martin

En 2021, les services de l’état civil de la Collectivité ont enregistré 161 décès sur le territoire de Saint-Martin. Soit 21 de plus qu’en 2020 ou 16 de plus qu’en 2019. Il s’agit du plus grand nombre de décès enregistrés au cours des dix dernières années. C’est aussi la première année que la barre des 150 décès est franchie.

L’âge moyen de décès est de 66 ans tout comme en 2020. 54 % des personnes étaient âgées entre 60 et 89 ans. Parmi ces 87 personnes, 39 avaient entre 70 et 79 ans.

Un tiers des personnes décédées l’an passé étaient âgées entre 20 et 59 ans, soit 52 personnes (contre 41 en 2020). La part des personnes âgées entre 40 et 49 ans a doublé pour atteindre les 10 %. 16 personnes de cette classe d’âge sont mortes l’an passé contre 7 en 2020 ou 10 en 2018.

Trois personnes âgées de plus de 100 ans sont décédés en 2021 contre 1 en 2020. Concernant les décès d’enfants de moins de 10 ans, 4 ont été enregistrés, soit autant qu’en 2020. Deux bébés sont morts le jour de leur naissance et deux enfants âgés de 6 et 7 ans. Six jeunes âgés entre 20 et 30 ans sont morts.

Le taux de mortalité a progressé ; il est de 4,7 décès pour 1000 habitants contre une moyenne de 3,5 décès pour 1000 habitants il y a une dizaine d’années. Cela s’explique par une hausse du nombre de décès et par une baisse régulière de la population.

Enfin, à la mi février de cette année, 30 décès ont été enregistrés dont ceux de deux nouveaux nés et d’un enfant d’un an.

