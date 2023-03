MUSIQUE : Le SXM Festival détient le pouvoir de la créativité

Après plusieurs soirées de pré-lancement et avant une première journée de festival intense, l’équipe organisatrice a convié la presse ce mardi 7 mars à l’Hommage Hôtel de Baie Nettlé afin de présenter la 6ème édition de cet évènement qui accueille la fine fleur de la scène musicale électronique.

La fratrie Arbia, à savoir Krystel et Julian, à qui l’on doit l’existence du SXM Festival, était entourée de plusieurs personnalités impliquées dans la promotion de ce dernier : Valérie Damaseau, présidente de l’Office de Tourisme de Saint-Martin, Arthur Lambriex, ministre du tourisme, des affaires économiques, du transport et des télécommunications (TEATT) en partie hollandaise, May Ling Chun, directrice de l’Office de Tourisme côté hollandais et Driss Skali, directeur artistique du SXM Festival, présent depuis la première édition. En guise d’introduction, Krystel Arbia a abordé les soirées de pré-lancement du festival qui se sont déroulées en début de semaine, prouvant l’excitation et l’enthousiasme du public déjà présent sur le territoire. Forte d’un partenariat avec la compagnie maritime Voyager qui assure à l’année les traversées quotidiennes entre Saint-Martin et Saint Barthélemy, l’organisation propose des packs spéciaux incluant la traversée en bateau et l’accès au festival pour les résidents de Saint-Barth désireux de vivre l’expérience unique du SXM Festival. « Nous travaillons étroitement avec les gouvernements des deux parties et les acteurs économiques du territoire. Nos équipes respectives de marketing ont partagé beaucoup d’informations afin d’avoir une portée maximale en termes de promotion de l’île et de sa culture » déclarait Krystel lors de la conférence de presse. Avec une 6ème édition « pleine de surprises » dont l’âge moyen du festivalier est de 34 ans, ce ne sont pas moins de 50 pays qui seront représentés lors de ces 5 jours de festival. Outre la volonté profonde de promouvoir la destination dans un esprit éco-friendly, Krystel et Julian ont à cœur de mettre en lumière les produits caribéens avec comme objectif d’augmenter la présence des marques locales lors des éditions futures. Pour ce cru 2023, les festivaliers pourront découvrir le gin Blue Light venant de la Grenade, le rhum éco-positive Bellevue en provenance de Marie-Galante ou encore la vodka Mutiny Island de St. Croix, U.S. Virgin Islands. Le tout à consommer avec modération. Les producteurs pourront ainsi raconter aux festivaliers leur histoire et leur engagement écologique dans les différents processus de confection. 35 DJ locaux figurent au line-up 2023. Pour Driss Skali, le SXM Festival, véritable melting-pot musical, offre cette opportunité aux artistes locaux de collaborer avec les grands noms de la scène électro, dans une diversité qui est désormais dans l’ADN du SXM Festival.

Infos : www.sxmfestival.com

