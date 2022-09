Les cadets de la police de Sint Maarten rencontrent la Fondation pour la Santé Mentale 

Le vendredi 9 septembre dernier, les cadets des forces de police de Sint Maarten (KPSM) se sont familiarisés avec la santé mentale grâce à une présentation donnée par plusieurs représentants de la Fondation pour la Santé Mentale (Mental Health Foundation), située à Cay Hill.

Cette opération visait à sensibiliser les jeunes officiers sur les questions de la santé mentale. La présentation en question s’axait sur les opérations et les ressources de santé de la Fondation pour la Santé Mentale, l’état de santé mentale du pays et la collaboration avec les parties prenantes pour atténuer la stigmatisation de la santé mentale. Elle fut donnée par plusieurs membres de la fondation, à savoir la psychologue clinicienne et coordonnatrice de la clinique MHF Tameka Lambert, l’infirmière autorisée et gestionnaire de cas Dion Trustful, et la psychologue et agent d’éducation et de prévention Emmalexis Velasquez. Dans un esprit de démonstration interactive, la présentation fut accompagnée de jeux de rôle qui permettaient aux cadets de mettre en pratique les informations qu’ils recevaient. Cette activité ludique sur une thématique sérieuse a été bien accueillie et exécutée avec beaucoup d’enthousiasme par les jeunes officiers de police. L’initiative a été impulsée par les services de la police de Sint Maarten. En effet, la KPSM a fait une demande de session de présentation à la Fondation de la Santé Mentale dans le cadre de la formation des cadets, en particulier pour aborder la reconnaissance et la réponse aux perturbations causées par des personnes ayant d’éventuels problèmes de santé liés à une pathologie mentale. Cette collaboration entre la police de Sint Maarten et les professionnels de santé mentale participe pleinement à ce que la nouvelle génération des représentants de l’ordre apporte encore plus de soutien à la population saint-martinoise tout en faisant face à la réalité sur le terrain. _Vx

