Sint Maarten (Aéroport de Juliana) : La direction de PJIAE lance un second programme de réduction des coûts afin de survivre à la crise sanitaire

Alors que les compagnies aériennes ont considérablement réduit leurs vols vers Sint Maarten en raison de la pandémie actuelle, PJIAE (Princess Juliana International Airport) Management prépare son deuxième programme de réduction des coûts afin de survivre à la crise du COVID-19 et de garantir ses opérations et sa continuité d’activité.

Tout en se remettant des dommages financiers et infrastructurels causés par l’ouragan Irma en 2017, PJIAE est confronté à un défi encore plus grand. En raison de la pandémie mondiale, l’aéroport a fermé ses portes le 23 mars 2020 et a rouvert en août 2020 pour le trafic international, ce qui a entraîné une grosse perte financière. Pendant cette difficile période, la direction de PJIAE a introduit une première vague de mesures de réduction des coûts, qui comprenait des réductions des avantages du personnel et d’autres réductions de coûts, telles que des réductions de tous les accords au niveau des services. Ces réductions étaient nécessaires pour garantir les opérations de PJIAE pour 2020, mais avec les chiffres entrants actuels d’environ 10% par rapport à 2019, des mesures supplémentaires de réduction des coûts devront être mises en œuvre pour garantir les opérations de 2021.

« Le principal objectif du programme de réduction des coûts est de préserver autant de liquidités que nécessaire pour garantir les services aéroportuaires destinés au bon accueil des touristes.

En août et septembre derniers, nous avons vu le trafic augmenter mais pas autant que nous l’espérions », souligne le directeur général de PJIAE, Brian Mingo, avant de rajouter « les principaux moteurs de croissance pour PJIAE, ainsi que la reprise économique de l’île, dépendent du redémarrage des vols, de la facilité des restrictions de voyage vers Sint Maarten et de l’offre de services de test PCR à l’aéroport (en raison de la disponibilité limitée des tests PCR aux États-Unis et dans d’autres pays). En outre, la prévention et le contrôle des épidémies de COVID-19, les protocoles de sécurité et d’hygiène uniformes à l’échelle de l’île sont tous essentiels pour le retour de nos fidèles touristes ». _AF