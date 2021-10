JUSTICE : Huit mois de prison pour violences avec une barre de fer

ML, ressortissant de Sint Maarten, âgé de 47 ans, est incarcéré à la maison d’arrêt de Basse-Terre depuis septembre 2020 jusqu’à l’année prochaine. Jeudi dernier il a vu son séjour en prison prolongé de huit mois en ayant été condamné pour des violences commises avec une barre de fer par le tribunal de proximité de Saint-Martin devant lequel il a comparu en visioconférence.

Les faits reprochés se sont déroulés en août en 2020. Les pompiers puis les gendarmes arrivent dans le quartier d’Agrément suite à l’altercation entre deux hommes, l’un d’eux présente deux blessures de 2 et 8 centimètres à la tête. Une jeune femme explique spontanément aux secouristes que ML a attaqué son ami, LP. «ML est arrivé par derrière et a frappé LP deux fois à la tête», déclare-t-elle.

Interpellé et placé en garde à vue, ML donne une autre version des faits. Il raconte qu’il était en train de parler avec LP lorsque celui-ci «l’a giflé et lui a dit de ne pas regarder ainsi sa petite-amie». «J’ai senti ma vie en danger car il a pris un marteau», assure-t-il au tribunal. Le substitut du procureur a requis dix mois de prison et un mandat de dépôt. Le tribunal a prononcé une peine de huit mois et un mandat de dépôt.

La victime et son amie n’étaient pas présents à l’audience car ils sont aussi incarcérés en Guadeloupe pour d’autres faits.