FAIT DIVERS : Un résident de l’île arrêté aux USA pour avoir tenté de faire passer des armes à feu

Un ressortissant français qui travaillait dans un bar de la partie hollandaise avant la crise sanitaire, a été arrêté le 11 octobre par les autorités américaines à l’aéroport international d’Atlanta car il tentait de faire passer des armes à feu à destination de Sint Maarten, ont rapporté plusieurs médias aux Etats-Unis.

Lorsque ses deux bagages en soute ont été contrôlés par les agents de sécurité, ces derniers ont cru voir sur l’écran des armes. Ils ont alors fouillé les sacs et découvert 11 armes dont 9 de poing, enveloppées dans du papier aluminium et dissimulées dans une machine à karaoké et une enceinte.

Le ressortissant français a aussitôt reconnu les faits et expliqué aux policiers qu’il avait l’intention d’emmener les armes à Sint Maarten et de les y revendre pour se faire de l’argent.

Il devait voyager avec le petit ami de sa sœur, qui est un employé de la compagnie arienne sur laquelle il devait voyager. L’enquête a révélé qu’il avait connaissance des faux certificats de détention d’armes de l’ami de sa sœur. C’est aussi ensemble qu’ils s’étaient rendus à une exposition d’armes où le principal suspect a acheté les armes pour un montant total de 2 200 dollars. L’employé de la compagnie a été suspendu.