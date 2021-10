Office de Tourisme : « Nansi stories in the dark »… une chasse au trésor culturelle sur fond de folklore saint-martinois organisée le 31 octobre

L’Office de Tourisme de Saint-Martin organisera sa deuxième édition de chasse au trésor / scavenger hunt dans les rues de Marigot le dimanche 31 octobre de 18h à 21h30.

Intitulée « Nansi Stories in the dark », cette activité ludique et culturelle s’inscrira parfaitement dans le cadre d’Halloween ! Au cours de cette chasse au trésor, les participants pourront tester leurs connaissances des mythes locaux et en découvrir de nouveaux : 15 mythes sont à dévoiler en résolvant une énigme, en relevant un défi ou en répondant à une question. Si vous ne vous y conformez pas…vous risquez de vous faire couvrir d’une substance gluante !

Connaissez-vous Nansi ?

Est-ce Nansi ou Anansi ? Avez-vous déjà entendu l’expression « nansi stories » ? Les « nansi stories » font référence à Ananse le farceur, l’un des personnages les plus importants du folklore d’Afrique de l’Ouest. Ces histoires furent transmises dans la culture caribéenne après l’esclavage essentiellement oralement et étaient généralement des proverbes utilisés pour inculquer la sagesse. À Soualiga (Saint-Martin), il y a ainsi beaucoup de traditions que nous perpétuons, sans jamais vraiment connaître leurs origines. Ces mythes populaires ont souvent façonné notre manière d’être et notre vie de tous les jours.

Pour s’inscrire :

Inscrivez-vous gratuitement avant le 22 octobre 2021 via le lien disponible dès aujourd’hui sur la page Facebook « OT Saint-Martin – Vie Locale », sur le compte Instagram « @iamfriendlysaintmartin » et sur le site internet : www.st-martin.org (inscriptions Scavenger Hunt)

Vous pouvez également scanner directement le QR Code (lien direct : https://bit.ly/3AV6HZJ)

Les places sont limitées à 100 personnes, réparties en équipe :

– 6 équipes de 5 personnes

– 10 équipes de 4 personnes

– 10 équipes de 3 personnes

(Âge minimum requis : 16 ans ; au moins une personne âgée de plus de 18 ans par équipe)

Pour toute information complémentaire, contactez l’Office de Tourisme par téléphone au 0590 87 57 21 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h ou par mail à a.carty@st-martin.org