Journée de discussions entre le collectif, le préfet et la COM

Comme convenu lundi, le préfet a reçu des représentants du collectif, le président de la COM et deux élus.

La réunion a débuté à 9h30 et a porté le matin sur deux points : les décisions prises par la direction générale des services (DGS) de la COM et plus globalement «la discrimination à l’embauche» au sein de la collectivité ainsi que le problème de foncier de la famille W. à la Baie Orientale. Chacun a pu s’exprimer, des propos forts ont été tenus.

A 12h15, les discussions ont été suspendues (pause déjeuner). Elles ont repris à 14h45 pour évoquer des sujets concernant les politiques publiques de l’Etat (vaccination, etc.)