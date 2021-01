Initiative Saint Martin Active : Parrainez un entrepreneur de Saint Martin

Créée en 2001, Initiative Saint Martin Active est une association loi 1901, membre des réseaux nationaux Initiative France et France Active. Nous soutenons financièrement le développement des projets locaux en facilitant la création, la reprise ou le développement d’entreprises sur Saint-Martin. Depuis 20 ans, et grâce au soutien de nos partenaires financiers, notre action a permis l’émergence de plus de 700 entreprises.

Dans le cadre de son accompagnement, Initiative Saint Martin Active propose d’aider le futur chef d’entreprise avec le soutien d’un parrain.

Le parrain, chef d’entreprise depuis au moins 5 ans, jeune retraité ou cadre actif, a pour mission d’accompagner sur plusieurs années un nouvel entrepreneur dans son projet.

Fort de son expertise et de son expérience dans différents domaines de la gestion d’entreprise, le parrain aide l’entrepreneur à s’adapter à sa nouvelle posture.

Il le conseille et l’appuie dans le développement de ses capacités de décisions afin de créer son propre réseau professionnel. Il lui permet de sortir de l’isolement, via l’apport d’un regard extérieur, une relation de confiance et une attention bienveillante.

Le parrain n’a pas une approche technique mais une vision généraliste de la posture entrepreneuriale. Il aide l’entrepreneur à se poser les bonnes questions, à cheminer et à se projeter dans la croissance de son entreprise.

En consacrant 1 heure par mois à un entrepreneur, le parrain bénévole participe à la réussite d’une entreprise et à la création d’emplois sur son territoire. Il valorise son expérience et la partage. Il s’inscrit dans une dynamique positive de réseau, local et national, via l’appartenance à la communauté Initiative France et France Active.

Aujourd’hui les entrepreneurs ont besoin plus que jamais de vos conseils.

> Si vous souhaitez vous engager auprès de ceux qui veulent entreprendre,

n’hésitez pas à nous contacter au 05 90 52 83 62

par email : srivere@initiative-saint-martin.fr ou gplisson@initiative-saint-martin.fr