TOURISME : I am, You are, We are… Friendly St-Martin, le nouveau message de l’office de tourisme

Impliquer la population, la sensibiliser à l’intérêt et aux enjeux du tourisme, principal pilier de l’économie locale, est l’objectif que se fixent, depuis des années, les équipes directionnelles qui se succèdent à l’office de tourisme de Saint-Martin.

Toutes admettent qu’il est important que la population se sente concernée, offre un accueil digne d’une friendly island. Aïda Weinum avec la présidente Valérie Damaseau ont décidé de parvenir à cet objectif par la création d’un message ayant (peut-être) vocation à devenir un slogan commercial : «I am, You are, We are… Friendly Saint-Martin ».

Cette initiative s’inscrit dans le projet «Tourism Awareness» élaboré dans le contexte actuel sanitaire. «Ce contexte particulier a motivé l’office à focaliser une partie de ses actions sur le marché local en impliquant au maximum la population afin de préparer l’avenir.

Notre volonté est de faire découvrir l’île à ses habitants et de leur faire prendre conscience de leur rôle dans l’économie du tourisme», explique Valérie Damaseau qui a pu constater, lors de salons et autres événements internationaux, que Saint-Martin ne jouissait plus autant de cette qualité de Friendly Island. «On nous l’a dit, ce sont effectivement des retours que nous avons eus : Saint-Martin n’est plus comme avant, il manque quelque chose…», rapporte-t-elle.

Afin de «fédérer, éduquer et sensibiliser», l’office a imaginé ce slogan ou «phrase d’accroche identitaire» qui figurera sur des vêtements. Un premier partenariat a été initié avec l’association de taxis SMUTA ; les chauffeurs porteront un polo ou t-shirt sur lequel seront imprimés les deux logos. Des partenariats avec d’autres socioprofessionnels sont possibles.

Il sera également demandé aux 189 collégiens qui visitent les sites dans le cadre d’activités scolaires inscrites dans la convention signée en 2013 entre la COM, l’office de tourisme et l’Education nationale) de porter également ce t-shirt. Par cette action, l’office souhaite «sensibiliser les jeunes à l’importance et à la protection de cette économie dans leur vie de tous les jours», confie Valérie Damaseau.

«Nous voulons aussi les éduquer et les inspirer en leur rappelant la variété des métiers du tourisme », complète Grégory Dumel, responsable du marché local au sein de l’office. «Nous allons ainsi mettre en place des ateliers pour les 15-20 ans pour analyser leurs connaissances actuelles et des acteurs du tourisme.

Ces ateliers permettront de créer du contenu pertinent pour communiquer avec eux via des mini séries et des campagnes d’affichage», détaille-t-il.

L’ensemble de ces mesures doit se réaliser d’ici le mois de juin. Aïda Weinum et Valérie Damaseau espèrent une forte adhésion au projet de la part de la population locale.