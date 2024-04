GOLF / Jan Peter Holtland et Andy Holmes vainqueurs de la 2ème édition de la « Friendly Cup » !

54 joueurs ont pris part samedi dernier à la 2ème édition de la « Friendly Cup » organisée par l’association Les Tamarins dans le cadre idyllique du Golf de Mullet Bay.

C’est un programme riche et varié qui attendait les 27 équipes présentes samedi dernier sur le magnifique Golf de Mullet Bay. Après s’être rassemblés autour d’un bon petit déjeuner, les 54 joueurs étaient fin prêts pour attaquer cette belle journée sportive et conviviale avec une partie en Scramble à deux sur 18 trous, un concours du plus long Drive et deux autres concours d’approche et de puttings.

Au terme des différentes épreuves, c’est finalement l’équipe « The Hackers » composée de Jan Peter Holtland et Andy Holmes qui remporte le trophée avec un total de 47 points devant la team « 49’ers » Francis Eck – Marc Vallette et « Andycapped » Andy Wescott – Chris Marshall.

Un grand bravo aux vainqueurs et aux participants de cette 2ème édition de la « Friendly Cup » placée sous le signe de la convivialité et de l’esprit sportif.

L’Association Les Tamarins tient à remercier tous les sponsors qui ont permis de réaliser cette belle compétition: The Friendly Books, Frigodom, Midi Caraïbes, Inter Caraïbes Sea Food, Saint-Pierre, Caribbean Palms, Rapido Print, Divico, Lavazza.

A l’année prochaine ! _AF

