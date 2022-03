FONCIER : La COM acquiert 1 577 m2 en centre ville de Marigot

Les parcelles BL 227 et 279 situées à Marigot sont en cours d’acquisition par la Collectivité. Il s’agit du terrain d’une superficie de 1 577 mètres carrés appartenant à Louis-Constant Fleming* à côté de la gare routière, qui fait office de parking en face de la rue de la République.

La COM justifie cette acquisition par «des considérations d’intérêt général attachées au projet de redynamisation du centre-ville de Marigot et au maintien du tissu économique par une recomposition du tissu urbain, la valorisation du patrimoine architectural, la valorisation des espaces publics». Elle souhaite par ailleurs réaménager la rue de Hollande entre les rues de Concordia et Spring en vue de «mieux réguler les flux de circulation automobile, d’optimiser le trafic routier et piétonnier et fluidifier les nœuds de circulation routière ».

Le conseil exécutif a validé début février l’acquisition pour un montant total de 500 000 euros, soit 317 euros le mètre carré.

* Selon les informations du JO de la COM.

(soualigapost.com)

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui