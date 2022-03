ÉDUCATION ARTISTIQUE : MIX’ART s’invite dans les écoles saint-martinoises

Programme initié par l’association ARIANA, « MIX’ART SAINT MARTIN 2022 » s’est déroulé la semaine dernière, avec de nombreux ateliers artistiques axés sur le street art, la musique et l’opéra, à la plus grande joie des quelque 500 écoliers présents pour l’événement !

Depuis 2009, ARIANA, une association éducative à vocation nationale, développe des programmes éducatifs, artistiques et citoyens « MIX’ART » grâce au soutien de partenaires institutionnels publics et prives à l’intention des jeunes publics dans les quartiers prioritaires de l’Hexagone et en Outre-Mer pour œuvrer à leur insertion socioculturelle et à leur appropriation du patrimoine artistique et des valeurs de la République en mobilisant des artistes musiciens et plasticiens. 500 jeunes sont ainsi mobilisés depuis lundi dans la création de toiles de peinture, de pochoirs, de fresques murales et initiés à la musique avec le majestueux opéra de Mozart « La Flûte Enchantée ». Les ateliers représentés ici en photos se sont tenus dans quatre établissements scolaires : l’école primaire Aline Hanson où l’artiste parisienne Hajar Masbah a accompagné les élèves de CP, CE1 et CM1 dans la réalisation de cinq toiles de street art et un mur extérieur de l’école sur les thématiques générales que sont l’environnement et la nature de la Caraïbe ; le Lycée professionnel Daniella Jeffry avec la classe de Lily Hinchfoot, enseignante d’arts plastiques et artiste bien connue du collectif de Wall Art St Martin, avec comme guide artistique, MASH, qui s’est attaqué avec dix-huit élèves de première à dix toiles de street art sur l’Histoire et la géographie de la Caraïbe ; le Collège Roche Gravée de Moho avec cette fois plus d’une vingtaine d’élèves de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème, encadrés par l’artiste ESPA pour peindre dix toiles de street art sur la culture de la Caraïbe ; et enfin le Lycée Robert Weinum, avec la classe de 6ème CHAM et ses 23 élèves pour l’atelier « MIX’ART MUSIQUE » avec l’intervention de quatre musiciens professionnels à savoir Camille Théveneau (violon), Emmanuelle Isenmann (soprano), Ismaël Margain (piano) et Jean-Christophe Sampson (flûte traversière) pour les introduire à la musique classique et à l’opéra. _Vx

