FESTIVAL DE MUSIQUE : La programmation du SXM Festival se précise

Le début du festival approche à grands pas, il débutera le 9 mars prochain et l’organisation vient de dévoiler la phase 2 de sa programmation.

La grosse tête d’affiche qui ressort de cette seconde phase n’est autre que le célèbre duo Audiofly qui enflamme les scène des festivals du monde entier depuis plus de deux décennies. Ayant trois labels à leur actif, Anthony Middleton et Luca Saporito, DJs et producteurs basés à Barcelone en Espagne, laisseront incontestablement une trace indélébile avec leur performance. Apache, DJ français, Awly et Baham, qui est en réalité le nouveau collectif du duo The Doctors, s’ajoutent à la longue liste alléchante. Après avoir percé en 2019 à travers les prestigieux labels Diynamic et Afterlife, l’allemand Innellea se produira en live sur la scène du SXM Festival, plaçant les émotions au centre de sa musique où sa petite voix qui rappellera celle de Moby soulignera l’intensité des synthés et à sa rythmique unique. Gab Rhome, né à Montréal, prolongera l’ambiance de musique électronique rêveuse et hypnotique. Jimi Jules, musicien et DJ suisse, ne manquera pas de rejouer son plus grand succès, à savoir sa collaboration en 2014 avec Oliver $ sur le single « Pushing On ». Konstantin Sibold, DJ basé à Stuttgart, ingénieur du son, producteur et co-fondateur de Common Sense People, complète le line-up du festival. Son expérience en tant que DJ résident de Rocker 33 où il officie depuis 2009 et où il a joué entre autres avec Ellen Allien, Adam Beyer et Marco Carola se fera définitivement ressentir. Marco Carola, compositeur et DJ, sera d’ailleurs de la partie pour cette édition 2022. Édition qui ne cesse de faire la part belle aux artistes féminines en ajoutant à la liste des performances celles de Layla Benitez, DJ et productrice née et élevée à New York qui apporte à chaque set une imagination qui déforme les genres et un côté ludique tourné vers l’avenir. Sans oublier Tony Y Not, qui concocte des cocktails musicaux sans vergogne destinés à vous faire bouger, Magdalena avec les influences musicales de sa Yougoslavie rurale natale et Rachel Tumada, DJ basée à Miami Beach dont le nom d’artiste Ms. Mada. Autres noms pour cette phase 2, Paolo Rocco (Canada), Maga (Chili), Paso Doble (Canada), le producteur talentueux et avant-gardiste Roustam, Santiago Garcia (Argentine / Espagne) et enfin, UnderHer créé par Khaled Bess en 2017, déjà habitué des lieux. _Vx

https://www.sxmfestival.com/

