EDUCATION : Quel est le niveau en maths des élèves à Saint-Martin ?

Le gouvernement veut remonter le niveau en maths des élèves français, l’un des plus faibles au niveau européen. Quel est-il à Saint-Martin ?

57,9 % des élèves entrés en CP dans les écoles de Saint-Martin présentent un taux moyen de maîtrise satisfaisante. C’est un taux en deçà des taux académiques (63,3 %) et national (78,1 %). En CE1, le taux moyen d’élèves à Saint-Martin maîtrisant les maths chute à 41,2%. Un gros tiers des élèves saint-martinois sait correctement additionner et soustraire (60 % au niveau national) en CE1.

L’écart de maîtrise le plus important est observé dans l’écriture et la lecture des nombres : à Saint-Martin 40 et 46,6 % des élèves y arrivent contre 76 et 75,5 % au niveau national.

Moins de 3 élèves sur 10 à Saint-Martin qui entrent en sixième maîtrisent correctement les mathématiques (29,3 %). Dans l’académie, c’est un peu moins de la moitié (48,6 %) et au niveau national, le taux est de 71,9 %.

