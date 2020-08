Covid-19 : nouvelles campagnes de dépistage dans les quartiers

De nouvelles campagnes de dépistage de la covid-19 vont prochainement être menées dans les quartiers de la partie française comme celles qui avaient été menées début mai, a annoncé la préfète.

Un bus passera dans les quartiers et la population sera invitée à se présenter. L’un des objectifs est de détecter notamment des personnes porteuses du virus asymptomatiques.

Au 25 juillet, 1 080 tests PCR ont été effectués en partie française. 49 se sont révélés positifs (dont 3 concernent des touristes rapatriés). Côté hollandais, 706 tests ont été réalisés au 29 juillet ainsi que 151 à l’aéroport ; 126 se sont révélés positifs. Le taux de positivité est respectivement de 4,53 % et de 17,84 %.

Ces taux pourraient être plus élevés si dans le total des tests PCR indiqué les deux tests réalisés sur les personnes positives en fin de quatorzaine pour les déclarer guéries sont compris. Nous avons posé la question à l’ARS la semaine dernière mais nous n’avons pas obtenu de réponse.

En sachant que 41 personnes ont été déclarées guéries en partie française et 64 personnes en partie hollandaise. Cela représente 82 et 128 tests à déduire des 1080 et 706 réalisés.

