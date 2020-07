Anguilla, record du monde en nombre de cas !

Record du monde du plus petit nombre de cas bien sûr

Les mesures draconiennes de fermeture du port et de l’aéroport à toute arrivée extérieure, qui ont été prises par les autorités de l’île voisine depuis le début de la pandémie ont visiblement porté leurs fruits puisqu’ Anguilla arrive en 215ème position sur 215 dans la liste des pays touchés par la pandémie.

Avec seulement 3 cas positifs depuis fin mars et tous guéris, Anguilla est actuellement le territoire le plus sain au monde juste derrière Saint-Pierre et Miquelon (4 cas dont 3 actifs) et Saint-Barth (7 cas dont 1 actif).

Les ports, les voies maritimes et aériennes d’Anguilla sont fermés pour tous les mouvements réguliers de passagers à l’arrivée jusqu’au samedi 31 octobre au moins. Les vols commerciaux au départ sont autorisés. Cette date est constamment réexaminée et peut être prolongée.

Il faudra donc attendre encore un peu pour toutes celles et ceux qui ont l’habitude d’aller se dépayser à 20 minutes d’ici.

https://www.worldometers.info/coronavirus/