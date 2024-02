COURSE : La Saint-Martinoise ou la vie en rose !

Le samedi 9 mars prochain, le club Avenir Sportif Club de Saint-Martin présidé par Magalie Jasaron organise la 12ème édition de « La Saint-Martinoise », course et marche 100% féminine. Une occasion de courir, marcher, bouger, se faire plaisir, tout en s’amusant en relevant un défi : parcourir 5km à son rythme, et terminer l’épreuve en disant « I did it » !

Cette manifestation qui rassemble chaque année des centaines de participantes débutera dès 15h30 avec un échauffement collectif, le départ de la course étant prévu à 16 heures sur le Front de Mer de Marigot. A 17 heures place à la Socca Fit/Zumba qui devrait encore attirer la foule des grands jours !

Les inscriptions sont en ligne sur le site http://sport-timing-caraibes.com jusqu’au jeudi 7 mars 2024. La participation est de 10€/10$. Précision importante, la course « La Saint-Martinoise » est ouverte cette année aux jeunes filles nées à partir de 2010.

Une licence de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) ou un certificat médical de non contre-indication pour la course à pieds en compétition sera exigé uniquement pour la course.

La récupération des dossards aura lieu le vendredi 8 mars de 13h à 18h à QUIKSILVER à Hope Estate et le samedi 9 mars de 9h30 à 13h au magasin GO SPORT à Bellevue. Ladies and misses, get ready ! _AF

189 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter