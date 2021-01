Communiqué Préfecture: Isolement de 7 jours pour les voyageurs arrivant de métropole

COVID-19 / NOUVELLES MODALITÉS DE TRANSPORT

Suite au discours du Premier Ministre et aux annonces de renforcement des mesures dans la lutte contre le covid, le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifie les règles de transport entre la métropole et les territoires d’outre-mer, ainsi que les voyages inter-îles françaises des Antilles. Un arrêté du Préfet de Guadeloupe et représentant de l’État dans les Collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en date du 16 janvier 2021, applicable aux îles du Nord, vient préciser les nouvelles dispositions.

Seul le test PCR est désormais accepté pour tous les voyageurs à l’exception des trajets entre Saint-Martin et Saint Barthélemy.

Toute personne de onze ans ou plus, entrant et sortant par voie aérienne des territoires de Saint- Martin, de Saint-Barthélemy en direction ou à destination de la Guadeloupe doit présenter le résultat d’un test biologique de détection du génome du virus SARS-COV-2 de moins de 72h ne concluant pas à une contamination au covid-19. Celui-ci doit se faire sous la forme d’un test PCR et s’applique également aux voyageurs en transit par la Guadeloupe (vers la Martinique ou Paris).

Les passagers devront également présenter à la compagnie aérienne lors de leur embarquement une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne présentent pas de symptômes d’infection au covid-19 et qu’ils n’ont pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid dans les quartorze jours précédant le vol. Ce document est disponible en annexe 1.

Les possibilités de tests PCR sont les suivantes :

•À Saint-Barthélemy

◦évolution du drive de la Croix Rouge à Saint Jean

◦laboratoire Biopôle Antilles

•À Saint-Martin

◦drive de l’hôpital Louis Constant Fleming

◦évolution du drive de la Croix Rouge de Hope Estate

◦laboratoire Biopôle Antilles

Aucune mesure n’est imposée lors des trajets entre Saint-Martin et Saint Barthélemy mais un test PCR ou antigénique est recommandé en vue d’un séjour supérieur à 3 jours.

Les voyages inter-îles françaises des Antilles restent soumis aux motifs impérieux.

Les déplacements de personnes par transport public aérien en provenance ou en direction de Saint- Martin et de Saint-Barthélemy dans le cadre de déplacements avec la Guadeloupe, y compris en transit vers la Martinique, doivent être fondés sur un motif impérieux :

•d’ordre personnel ou familial,

•de santé relevant de l’urgence

•professionnel ne pouvant être différé.

Les passagers devront présenter une déclaration sur l’honneur mentionnant le motif de leur déplacement, accompagnée d’un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif (annexe 2 : à destination de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin ; annexe 3 : à destination de la Guadeloupe). L’attestation relative à la Martinique sera disponible sur le site de la Préfecture de la Martinique.

Voyageurs depuis et vers la métropole

Les personnes voyageant depuis la métropole, à leur arrivée sur les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélémy :

•doivent fournir le résultat négatif d’un test PCR de moins de 72h

•s’engagent à respecter un isolement de sept jours

•s’engagent à refaire un test PCR au terme de cette période

Les voyageurs en direction de la métropole depuis Saint-Martin et Saint-Barthélemy devront respecter l’obligation de test du fait des règles de transit par la Guadeloupe.