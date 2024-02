Carnaval / Parade des enfants : un festival de couleurs dans les rues de Marigot !

C’est une parade des enfants très colorée dans le cœur de Marigot, apportant une énergie chaleureuse et dynamique qui a enthousiasmé le nombreux public présent dimanche dernier à l’occasion du 1er temps fort de l’édition 2024 du Carnaval de Saint-Martin.

Les associations SXM Majorettes, The Light of Craft and Culture, Rhythm and Groove, L’Ecole Montessori des Iles du Nord, les écoles élémentaires, Marie-Amélie Leydet, Emile Choisy, Omer Arrondell, Hervé Williams, Aline Hanson, le collège Mont des Accords et le collège et lycée Victor Hugo, ont pris part cette année à la parade des enfants, soit plus de 500 élèves tous ravis et impatients de déambuler dans les rues de Marigot. L’occasion aussi pour la population locale et les touristes de passage sur la « Friendly Island » d’admirer les nombreux déguisements confectionnés avec le plus grand soin par les écoles, associations et parents qui se sont investis pleinement dans la réussite de cet évènement. Chapeau bas à toutes et tous ! _AF

La fête continue !

Les festivités carnavalesques se poursuivent ce vendredi 9 février à 19 heures sur le parking de Marigot avec une soirée sur l’histoire du Carnaval ». Place ensuite au Jouvé Morning samedi 10 février à 5h30 du matin, départ du rond-point d’Agrément. Une chasse au trésor est prévue dans l’après-midi à 14 heures. A 20 heures : concert Jazz and Wine au Coco Beach à la Baie Orientale.

Dimanche 11 février : grande parade des adultes à partir de 12 heures au rond-point d’Agrément puis défilé dans le centre-ville de Marigot

A 18 heures : ouverture du village du Carnaval sur la place du marché à Marigot et concert GRATUIT avec la présence des groupes XP BAND, EXODUS (Anguilla), GRAND MASTERS (St-Kitts).

Suite et fin du programme du Carnaval dans notre édition de lundi._AF

