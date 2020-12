Association du jour : Saint Martin Santé (SMS)

Gérée d’une main de maître par sa directrice Chantale Thibaut depuis 2014, cette association concentre ses efforts autour de 3 pathologies : diabète, obésité et hypertension artérielle.

Le but de Saint Martin Santé est la prévention (dont les actions sur l’apprentissage des gestes barrières furent essentielles), l’information du grand public et l’éducation thérapeutique. L’année 2020 ayant été particulièrement éprouvante et chargée, l’équipe de SMS a donc tenu à réunir certaines associations partenaires pour remercier et honorer l’unité associative. Nous citerons, entre autres, l’association La Couronne, Speedy plus, Cobraced, Saint- Martin Uni, Centre Symphorien, Nature it’s the key, Madtoos Family, Sandy Ground on the Move…

Le clin d’œil s’est terminé sur ce proverbe rassembleur :

Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin. _VG

Adresse : 45, rue Louis constant Fleming.

Tél. : 0590 77 43 90