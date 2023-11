ALPINISME : Après le Mont Blanc, Dan Kalakech gravit le Kilimandjaro pour sensibiliser au Vitiligo

Dans le cadre de son Summit 2 Summit Challenge, Daniel Kalakech, accompagné de son compagnon d’aventure James Plumey, a gravi le jeudi 12 octobre dernier le plus haut sommet d’Afrique, complétant ainsi son double défi pour conscientiser la population au vitiligo.

Sur le pic Uhuru Kilimandjaro à 5895 mètres d’altitude, Dan Kalakech a hissé haut les couleurs du drapeau du vitiligo et de l’Unity Flag, marquant ainsi le terme à son Summit 2 Summit Challenge. Pour rappel, le franco-libanais de 30 ans kinésithérapeute à Saint-Martin s’était lancé un double défi de taille, l’ascension de deux sommets majeurs : le Mont Blanc et le Kilimandjaro. Au travers de cette double prouesse sportive, Dan avait pour volonté de sensibiliser le plus grand nombre au vitiligo, maladie auto-immune dont il est atteint, qui se manifeste par l’apparition de taches blanches sur la peau et qui rime souvent avec harcèlement scolaire. Après avoir franchi le sommet du Mont Blanc (4805m d’altitude) le 10 septembre dernier, Dan Kalakach se donnait un mois pour réaliser son Summit 2 Summit Challenge. Les entrainements ont été intenses et les conditions d’ascension pas toujours favorables mais le défi a été relevé : les drapeaux ont été portés haut et fièrement par les deux aventuriers. Louis Mussington, président de la Collectivité, avait rencontré Daniel Kalakech en août dernier avant son départ afin de lui témoigner de son soutien : « Porteurs de valeurs d’unité et de solidarité, Daniel et James transporteront avec eux l’Unity Flag. Ce geste vise également à promouvoir Saint-Martin bien au-delà des frontières. J’ai eu l’honneur de remettre notre Unity Flag à Daniel, et je suis impatient de suivre cette incroyable aventure sur les réseaux sociaux ». Daniel Kalakech reversera en fin de projet une partie des dons à l’association saint-martinoise Vitiligo Educate Inspire & Support SXM (VEISS) et une autre partie au service de recherche bordelais pour le vitiligo du professeur Julien Seneschal. _Vx

3 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter