Santé : Appel à contribution dans le cadre de la campagne Priorité nutrition – sport – santé en Outre-mer

À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre l’obésité, le ministère des Outre-mer a annoncé le lancement de la campagne Priorité nutrition – sport – santé qui vise à réduire les inégalités sociales de santé et à favoriser de meilleures pratiques alimentaires et d’hygiène de vie.

Dans ce cadre, le ministère ouvre une plateforme dans laquelle chaque citoyen, association, université, entreprise pourra déposer ses propositions et ses idées pour construire des territoires « zéro exclusion », où nutrition, sport et santé sont des priorités pour toutes et tous. Cette plateforme sera ouverte jusqu’au 19 avril 2020.

Le ministère et plusieurs spécialistes de santé désigneront ensuite les trois meilleures propositions. Les lauréats seront invités à participer à un événement dédié en mai 2020 à Paris.

Inscrite dans la Trajectoire outre-mer 5.0, la campagne Priorité nutrition-sport-santé sera l’une des concrétisations de l’objectif « zéro exclusion ».

« Les habitants des territoires d’outre-mer sont davantage touchés par les maladies chroniques liées à l’alimentation comme l’obésité, le diabète ou l’hypertension que leurs compatriotes de l’hexagone », déclare Annick Girardin, ministre des outre-mer. « Nous ne pouvons plus laisser des générations entières entrainées dans la spirale du surpoids et de l’addiction, c’est pourquoi j’ai annoncé le lancement de ce concours en janvier dernier. Nous avons tous un rôle à jouer : les producteurs locaux, les importateurs, les collectivités, les cantines scolaires, les professeurs, les familles, les médecins… J’en appelle à la mobilisation de tous dans ce combat, pour que nous puissions construire ensemble des territoires « zéro exclusion ».

Calendrier de l’appel à contribution

4 mars 2020 : ouverture de la plateforme de contribution

19 avril 2020 : Clôture des contributions

Mai 2020 : Présentation des propositions par les lauréats à Paris

Lien vers la plateforme

http://www.outre-mer.gouv.fr/trajectoire-outremer-nutrition-sport-sante