VIE LOCALE : La jeunesse sensibilisée aux dangers de la pollution

Dans la cadre de la formation du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l‘Éducation Populaire et du Sport, Activités Aquatiques et de la Natation, Abiola Dessout, future maître-nageuse, présentait ce dimanche 12 mars sa journée de sensibilisation à la protection de l’océan sur la plage du Galion.

Lors de cette matinée intitulée « Sauve Ton Océan ! », Abiola, assistée d’une équipe motivée, a accueilli 18 enfants âgés de 6 à 10 ans sur la plage du Galion afin de les sensibiliser aux gestes écoresponsables, à la préservation de la biodiversité et au conséquences désastreuses de la pollution sur les océans. Les enfants ont vite découvert les ravages de ce fléau causé par les humains et les bateaux qui polluent tous les jours. Les déchets accumulés forment un septième continent appelé le vortex de plastique dont la superficie d’1,6 millions de km2 représente trois fois la taille de la France. Les jeunes ont appris à adopter les bons réflexes pour limiter les déchets et avoir un impact positif : jeter les déchets dans les nouvelles poubelles de tri sélectif en maîtrisant désormais les codes couleurs (gris pour le non-recyclable, bleu pour le papier, jaune pour le plastique, rouge pour le métal et vert pour le verre), utiliser des gourdes à la place des bouteilles en plastique, utiliser des couverts réutilisables, tote bags ou sac cabas et privilégier la brosse à dent en bois. D’autres panneaux confectionnés par Abiola étaient disposés sur la plage du Galion dont un reprenant le lexique des mots-clés de la matinée : déchets, biodiversité, flore, faune, pollution, recyclage et tri sélectif. Au travers d’un jeu ludique, les enfants ont ensuite été divisés en groupes afin de commencer les activités comme le BingOcéan. Muni d’une fiche listant plusieurs éléments, chaque groupe s’est lancé à la recherche de différents déchets dissimulés alentours. Par cet exercice, les enfants ont pu identifier les déchets et les trier judicieusement. Après une collation pour reprendre de l’énergie et aiguiser sa concentration, la jeunesse s’est préparée pour le Grand Triathlon concocté par Abiola : courir, nager, récupérer un déchet et venir le déposer dans la bonne poubelle de tri.

Les enfants n’ont pas manqué de rapidité et de motivation pour cette activité aquatique mêlant effort physique et éducation. Avec les déchets récoltés lors de l’animation, les petits participants ont créé une œuvre d’art collective. Après un quizz où les détenteurs de bonne réponse ont remporté une médaille symbolique, chaque enfant a reçu fièrement un diplôme du « bon trieur ». Abiola remercie l’association Tous à l’Ô pour son soutien logistique, Cécile et Jennifer pour le volet sensibilisation et réalisation des activités, le soutien du public ainsi que ses collègues de formation pour leur aide en termes de surveillance et de jeux aquatiques. _Vx

