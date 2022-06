S. Boueilh présent à Saint-Martin pour parler non pas de sport mais de violences sexuelles

Sébastien Boueilh est un ancien joueur de rugby originaire du Sud Ouest. Il est en déplacement aux Antilles pour parler non pas de sport mais de violences sexuelles. Pour inciter les jeunes à dénoncer les faits dont ils sont victimes. Vendredi dernier, il était à Saint-Martin et est intervenu en milieu de scolaire.

Dès les premières minutes, il plante le décor : il a été violé entre l’âge de 12 et 16 ans et en a parlé pour la première fois 18 ans plus tard. L’auteur des faits a été condamné en 2013. Sébastien Boueilh a dans la foulée créer une association, Colosse aux pieds d’argile. Depuis il sillonne les routes de France pour parler de ce sujet souvent tabou.

Vendredi, il a raconté son histoire aux jeunes du collège Mont des Accords, du lycée professionnel Daniela Jeffry, à la halle des sports et a tenu une conférence en soirée. Son objectif était de faire comprendre aux jeunes mineurs le consentement, les comportements anormaux d’adultes, et d’exposer les dangers des réseaux sociaux etc.

Simplement et avec des exemples concrets, Sébastien Boueilh leur a expliqué le moment à partir duquel ils pouvaient être victimes de viols ou d’agressions sexuelles de la part d’un adulte ou non. La notion de consentement et de «choix volontaire» d’avoir des relations sexuelles a été largement abordée, sans tabou.

A ses côtés se trouvait l’association Trait d’Union-France Victimes, qui intervient localement. Son directeur, Olivier Fatou, a lui expliqué aux jeunes les moyens dont ils disposaient à Saint-Martin pour dénoncer des agressions sexuelles, les peines que les auteurs encouraient, etc.

A l’issue d’une intervention, trois jeunes filles sont parties, en pleurs.

(soualigapost.com)

