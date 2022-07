POLITIQUE : Louis Mussington premier président ultramarin à rencontrer officiellement le ministre délégué aux Outre-mer

En déplacement en Europe et à Paris, le président Louis Mussington a rencontré mardi dernier le nouveau ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco.

Cet entretien s’est déroulé au ministère des Outre-mer en présence de la sénatrice Annick Pétrus. Le président Louis Mussington est donc le premier président ultramarin à rencontrer officiellement le ministre délégué aux Outre-mer.

Ce rendez-vous, confirmé quelques jours auparavant alors que Jean-François Carenco était encore président de la commission de régulation de l’énergie (CRE), a été maintenu.

Une occasion pour Louis Mussington de féliciter chaleureusement le ministre, qu’il connaît par ailleurs de longue date, de lui exposer les priorités de sa mandature et les sujets d’actualité de Saint-Martin.

Si la suppression du ministère des Outre-mer au profit d’un rattachement au ministère de l’Intérieur donne un nouveau signal aux DOM COM, la nomination de Jean-François Carenco en qualité de ministre délégué aux Outre-mer, est accueillie très favorablement par le président de Saint-Martin, qui voit en lui un homme de consensus et d’ouverture avec lequel il pourra travailler dans un esprit de concorde et de proximité. Tout ce dont le territoire de Saint-Martin a aujourd’hui besoin.

