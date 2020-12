Les atouts « charme » de la destination Saint-Martin mis en avant par Fore Iles du Nord sur les réseaux sociaux

Depuis le 1er décembre, la promo 2020/2021 en marketing touristique au centre de formation Fore Iles du Nord, dévoile son XMAS countdown pour faire découvrir Saint-Martin en 24 posts Facebook diffusant tous les jours leurs coups de cœur sur SXM.

Un projet pour le tourisme

L’économie de Saint-Martin dépend à 95% du tourisme, c’est ainsi que depuis août 2020, le centre de formation Fore Iles du Nord propose un Titre Professionnel, niveau Bac +2, de Responsable de Coordination de Tourisme Local. Au sein de cette formation en marketing touristique, conventionnée par le Pôle Emploi et la Collectivité de Saint-Martin, les apprenants ont 13 mois pour développer leurs compétences touristiques et devenir les acteurs du tourisme de demain.

Un projet pour Saint-Martin

Depuis 3 mois qu’ils se côtoient quotidiennement, 3 mois qu’ils partagent entre eux leur Saint-Martin, les apprenants ont réalisé que chacun avait une vision différente de leur île. Début novembre, ils ont alors eu l’idée faire découvrir aux habitants de l’ile toute la richesse et la diversité de leur territoire. Animés par leur amour pour Saint-Martin, chacun a souhaité mettre en avant leurs spots préférés de l’île : restaurants, boutiques, paysages… Ils mettent la lumière sur tout ce que Saint-Martin a à offrir en 24 posts Facebook tel un calendrier de l’avent digital.

Un projet collaboratif

Porté par le réseau du centre de formation Fore Ile du Nord, le projet a trouvé un écho auprès de l’influenceur en ligne SXM Epicure Club qui a accepté l’aventure immédiatement. «Notre île a plus que jamais besoin d’ambassadeurs virtuels pour faire sa promotion sur les réseaux sociaux. Et si on peut former la jeunesse locale pour le faire, alors je valide le projet à 200%» explique la créatrice de la page Facebook SXM Epicure Club. Fort de plus de 32 000 followers, SXM Epicure Club a ainsi donné carte blanche à la promo 2020/2021 pour valoriser Saint-Martin dans ce projet commun. « Merci à Sxm Epicure Club de contribuer à la promotion de St Martin et de permettre aux stagiaires d’y contribuer également ! » conclut, Manon Bisson, responsable de formation chez Fore Iles du Nord.