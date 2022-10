La Semaine Bleue a brillé de mille feux

Samedi dernier marquait le dernier jour de la semaine nationale des retraités et des personnes âgées qui se déroulait du 3 au 8 octobre. Après un vif succès de la semaine en elle-même, la fête de clôture fut magique pour nos séniors.

La salle EDF de la Savane était colorée de bleu pour l’occasion : ballons, nappes, serviettes, mais surtout les tenues des participants qui se dessinaient dans une myriade de tons bleutés. Plusieurs officiels dont le président de la Collectivité Louis Mussington, avaient fait le déplacement pour vivre ce joli moment avec les personnes âgées ; moment qui signait la fin de la Semaine Bleue mettant à l’honneur les seniors. Le service Pôle Solidarité et Familles de la Collectivité avait organisé une semaine d’activités simples axées sur l’estime de soi, le bien vieillir, l’accès aux soins et l’importance d’une activité physique régulière que de nombreuses personnes âgées ont pu mettre en application lors du thé dansant de samedi. Audrey Gil, présidente de l’Ehpad Bethany Home et conseillère territoriale de la Collectivité, se réjouit de cette édition qui fut montée en moins d’un mois et demi : « Je suis très contente du déroulement de la semaine. Avec toute l’énergie des personnes qui travaillent au Pôle Solidarité et Familles, on a pu relancer cette Semaine Bleue avec un programme simple mais qui parlait aux personnes âgées. Elles étaient vraiment touchées de l’attention qui leur était portée et c’était le but. » En effet, ces dernières années ont été particulièrement difficiles pour les troisième et quatrième générations à cause de l’isolement suscité par la crise sanitaire. La Semaine Bleue a permis à la population du bel âge de créer du lien social, d’avoir des échanges avec les générations plus jeunes, de sortir explorer leur île, d’être stimulée et surtout, de profiter. Lors de cette Semaine Bleue, des activités étaient prévues tous les jours et dans chaque quartier, il était important pour Audrey Gil et la dizaine d’associations partenaires (Saint Martin Santé, La Couronne, Forever Young, Le Manteau, etc.) de pouvoir toucher toute la population. Quatre-vingt personnes âgées ont participé à la Semaine Bleue, avec toujours 6 résidents de l’Ehpad et des accompagnateurs, dont Madame Émilienne qui a enflammé la piste de danse improvisée sur le parking du stade Thelbert Carti de Quartier d’Orléans mercredi dernier après la marche bleue. La marche bleue est née d’une collaboration avec les coaches de football et de basket, les enfants accompagnaient les personnes âgées autour du stade pour une pure action intergénérationnelle. Le groupe de musique Bottle Neck Crew qui a ambiancé Quartier d’Orléans était également présent lors du thé dansant de clôture, avec comme maître de cérémonie Ricky The Fox qui a animé plusieurs activités de la Semaine Bleue avec panache. Louis Mussington et plusieurs conseilleurs territoriaux n’ont pas non plus boudé leur plaisir avec quelques pas de danse originaux. La Semaine Bleue a tenu son pari : mettre en lumière les personnes âgées du territoire en leur réchauffant le cœur, et le nôtre aussi de les voir si heureux. Même si la Semaine Bleue devrait durer toute l’année, vivement l’édition prochaine. _Vx

