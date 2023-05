GYMNASTIQUE / Championnat Antilles-Guyane : le club de Gym de Saint-Martin toujours en haut de l’affiche !

A l’occasion des championnats Antilles-Guyane qui se sont déroulés le week-end dernier en Martinique, le club de Gym de Saint-Martin a frappé un grand coup en remportant la bagatelle de sept médailles d’or. Qui dit Mieux ?

Face aux équipes de la Guadeloupe, Martinique et Guyane, les filles de la coach Gratienne que l’on ne présente plus sont montées sur la plus haute marche du podium, dans les catégories 10 ans et + et les 10-13 ans.

La razzia de médailles d’or pour le Club de Gym de Saint-Martin a continué au classement individuel. Félicitations à Claartje Haasdjik (7 ans), Naell Nubret (10/11 ans), Julicia Brooks (12/13 ans), Mei Marchisella (14/15 ans) et Naidy Nubret (16 /17 ans) pour leurs brillante prestation respective réalisée face à des jeunes gymnastes de haut niveau.

D’autres protégées de Gratienne sont également montées sur le podium en décrochant le bronze : Sanaa Jasaron (8 ans) et Jade Auge (12/13 ans).

Un clin d’œil aussi à Auriane Maillard et Zendaya Haasdjik qui terminent respectivement 4ème et 6ème dans la catégorie 9 ans et à Alyssa Chabot et Kyra Manuel qui se classent respectivement 8ème et 14ème dans la catégorie 10-11 ans.

Bravo à toutes ces jeunes gymnastes qui se sont brillamment illustrées sur l’île aux fleurs. Oui, le club de Gym de Saint-Martin est toujours en haut de l’affiche ! _AF

