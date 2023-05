GOLF : Remise des prix pour les jeunes golfeurs

Beaucoup de personnes ne sont pas au courant, mais le golf pour les jeunes existe sur l’île depuis une quinzaine d’années. James Park, dynamique membre du bureau de la SMGA, a repris en 2021 la direction de « Junior Golf SXM », qui fait partie de la Sint Maarten Golf Association.

Un total de 75 enfants venant de chaque côté de l’île se retrouvent pendant une heure après l’école les mardis, mercredis et jeudis au terrain de golf de Mullet Bay pour apprendre et progresser. Parmi les écoles participantes figurent la Caribbean International Academy, St. Maarten Montessori School, Learning Unlimited, Sr. Regina Primary School, St Dominic Primary School, Seventh Day Adventist School, l’Ecole Jean de La Fontaine et l’Ecole Au Bord de L’Eau.

Joseph Primary School, Sister Magda School, Charlotte Brookson Academy, Hillside Academy et certains enfants scolarisés à domicile participent également.

Mardi dernier en fin d’après-midi avait lieu au restaurant « Yatch Club » à la marina Fort Louis chez Laura, la soirée de gala de la saison golfique de « Junior Golf SXM» qui reprendra en octobre prochain.

Cette cérémonie parfaitement organisée et sponsorisée à titre privé par J.Park, a permis de récompenser l’assiduité et les résultats sur toute la saison de ces jeunes qui sont devenus des « accros » de la petite balle blanche et de son maniement. Ce fut aussi l’occasion pour les lauréats de l’Open de Golf Junior qui s’est tenu le 7 mai à Mullet Bay de recevoir leurs trophées.

En préambule, les golfeurs en herbe devaient répondre au micro à quelques questions personnelles, pour les habituer à parler en public et vaincre le trac ce qui est une très bonne expérience si l’on devient champion… ou en général.

Des boissons et de délicieuses pizzas étaient servies aux enfants et aux parents pour que la fête soit totale. Merci James et aussi pour ton dévouement bénévole pour tous ces jeunes.

Toutes les écoles de la partie française et de la partie hollandaise sont invitées à participer en informant les élèves à propos de Junior Golf SXM. Ceux-ci doivent être âgés de 8 à 13 ans.

Voici quelques-uns des événements annuels proposés :

– The SMGA Drive, Chip & Putt Tournament (formule très populaire aux USA)

– The R&A Junior SXM Open

– Three Country Jr. Tournament St-Martin/St.Maarten/Anguilla

Résultats de l’Open de Golf Junior du 7 mai 2023.

1. Arhan Baharani – Learning Unlimited

2. Maxime Rosa – L’Ecole Au Bord de L’Eau

3. Elia Bevilacqua – L’Ecole Jean De La Fontaine

4. Amir Baharani St. Maarten Montessori & Jaden Rumnit – Sr. Regina

5. Ben Aardema – Sr. Regina

Ces initiations au golf sont assurées par James, Andy, Jan Peter, Marc et autres golfeurs expérimentés.

Pour plus d’informations ou si vous souhaitez que votre école ou votre enfant participe, vous pouvez contacter J.Park à l’adresse suivante : golfsxm@gmail.com

WhatsApp +590 690 77 07 81

Vous pouvez également suivre Junior SXM ici : Instagram @junior_golf_sxm, Facebook : Junior Golf Academy SXM

