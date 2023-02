FORMATION : Nouvelle campagne de recrutement du RSMA

Le Régiment du Service Militaire Adapté (RSMA) de Guadeloupe sera présent à la Mission Locale de Saint-Martin du lundi 6 février au jeudi 9 février pour rencontrer les jeunes qui désirent en savoir plus sur leur catalogue de formations.

En rappelant que le RSMA, dispositif militaire d’insertion socioprofessionnelle, ouvre ses portes tant aux jeunes hommes qu’aux jeunes femmes, ce ne sont pas moins de 30 formations professionnelles qui sont proposées dans huit pôles : métiers de la terre, métiers de la bouche, bâtiment travaux publics (BTP), commerce & tourisme, administration & numérique, service, découverte et enfin, conduite, entretien, automobile & logistique. Le colonel Outtier du RSMA et toute son équipe invitent les jeunes saint-martinois âgés de 18 à 25 ans à venir à leur rencontre cette semaine de 8h30 à 15h30 dans les locaux de la Mission Locale (rue de Hollande à Marigot) afin de les aider à se diriger vers une filière de formation et d’insertion qui répondrait à leurs attentes professionnelles. Une animation en 3D avec un casque de réalité virtuelle leur permettra de visiter le régiment. Lors d’une formation au Régiment du Service Militaire Adapté de Guadeloupe dont la mission prioritaire est de développer l’employabilité de plus de 700 jeunes volontaires par an en leur faisant acquérir des compétences professionnelles et sociales tout en leur offrant un accompagnement socio-éducatif complet en régime d’internat, chaque stagiaire touche 315€ par mois avec une prime d’activité de 220€ additionnelle à partir du troisième mois, en plus d’être logé, nourri et d’avoir la possibilité de passer le permis de conduire gratuitement. Le billet d’avion pour suivre la formation en Guadeloupe est pris en charge par le RSMA ainsi qu’un second aller-retour offert aux périodes de fin d’année. Une sortie est organisée chaque mois, tout comme des sorties plus ponctuelles afin de rendre les jeunes volontaires plus autonomes. La nouvelle campagne de recrutement qui se tiendra cette semaine à la Mission Locale concerne les trois métiers suivants : conducteur d’engins travaux publics, maçon / carreleur et agent d’entretien automobile. Les formations BTP sont particulièrement recherchées sur le territoire de Saint-Martin. Pour le mois d’avril, le RSMA recrutera des volontaires pour les filières paysagiste agent polyvalent de l’environnement et agent de sécurité. Fort d’une convention reconduite en 2021 qui assure la place de 100 jeunes saint-martinois par an en son sein, le RSMA invite également les entreprises locales à venir à sa rencontre pour faciliter l’embauche de la jeunesse saint-martinoise. _Vx

Pour prendre rendez-vous avec le RSMA dans le cadre de la campagne de recrutement : 06 90 66 04 03

Infos : www.rsma.gp

