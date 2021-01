Fibre optique : Comprendre son déploiement en 6 questions (1/2)

Vendredi dernier, Orange et Dauphin Telecom ont officialisé leur programme de déploiement de la fibre optique avec l’Etat et la société Tintamarre via la signature d’une convention. THD Tel le fera dans les prochains jours. L’occasion de comprendre le chantier.

En quoi consiste le déploiement de la fibre optique ?

Il comprend trois étapes :

– les travaux de génie civil sur la voie publique (construction des réseaux/équipements dans lesquels la fibre va passer),

– la pose de la fibre dans ce réseau jusqu’à l’entrée d’un lotissement, d’un immeuble, d’une résidence et l’installation de prises en fonction du nombre d’usagers potentiels (foyers, locaux commerciaux, écoles, etc.),

– le raccordement de l’usager à cette prise.

Qui fait quoi ?

La deuxième étape est réalisée par un opérateur d’infrastructure (Dauphin Telecom, Orange, TDH Tel qui se sont répartis le territoire), la dernière par un opérateur de réseau (Dauphin Telecom, Orange, TDH Tel) choisi par le particulier, une copropriété. Quant à la commercialisation du forfait, elle est assurée par un opérateur commercial (Dauphin Telecom, Orange, TDH Tel, Canal+ Telecom, etc.).

A ce jour, une partie du génie civil a déjà été réalisée par Orange, Dauphin et THD Tel sur leurs fonds propres, ce qui leur a permis de commencer à fibrer certains secteurs. L’autre partie du génie civil le sera par la SAS Tintamarre qui mettra ensuite à disposition le réseau à Orange et Dauphin selon une convention.

En 2021, il est prévu de réaliser 40 000 mètres linéaires de génie civil et 31 000 mètres linéaires en 2022. Cette année, les travaux concerneront les secteurs de Colombier, Grand Case, Mont Vernon, Saint-Louis, La Savane, Cul de Sac, Bellevue, Baie orientale et Quartier d’Orléans. L’année prochaine seront concernés Marigot, Sandy Ground, Concordia, Spring, Galisbay, Agrément, Pic Paradis, Morne Valois et Friar’s Bay.

Dans quelles zones la fibre est-elle déjà installée ?

Elle l’est dans les zones où des travaux de génie de civil n’étaient pas nécessaires car déjà réalisés. A ce jour, Orange permet à près de 4 500 logements de se raccorder à la fibre optique dans 10 quartiers : Quartier d’Orléans, Oyster Pond, Anse Marcel, Cul-de-Sac, Mont-Vernon, Orléans Spring, Hope Estate, Concordia, Concordia Spring et Marigot. «En parallèle, les études ont débuté pour les quartiers de Galisbay, Friar’s bay et Agrément. La commercialisation du service y sera effective dès le 1er trimestre 2021 », précise Orange.

Quant à Dauphin, il propose déjà 2 174 prises raccordables dans le parc et les jardins de la Baie orientale, Hope Estate, Grand Case et Bellevue. THD Tel dispose de 2 200 prises à la Baie Nettle et les Terres Basses.

(à suivre dans notre édition de demain. Soualigapost.com)