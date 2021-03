Communiqué Dauphin Telecom // Lancement FTTH Saint Barthélemy : VIVEZ Fibre avec Dauphin Telecom !

Au nom de l’entreprise Dauphin Telecom, opérateur Telecom installée à Saint Barthélemy depuis plus de 20 ans, Philippe Morel-Directeur Général Adjoint chargé de la commercialisation et du Marketing a présenté cette semaine les premières offres Fibres Optique FTTH dédiées aux particuliers et aux Professionnels de l’île.

En effet, Saint Barth Digital, entité chargée du déploiement du réseau Fibre Optique pouvant recevoir les offres FTTx sur Saint Barthélemy a validé son premier contrat permettant aux opérateurs commerciaux de livrer leurs offres commerciales. Dauphin Telecom est donc le premier opérateur à s’être engagé. A cet égard, Dauphin Telecom remercie la Collectivité de Saint Barthélemy et plus particulièrement l’équipe de Saint Barth Digital pour la mise à disposition d’un réseau Fibre Optique FTTx de très grande qualité et une parfaite architecture de réseau.

Les premières prises livrées en fibre optique seront installées et connectées dès cette semaine.

« La demande d’obtenir toujours plus de débit, sur un réseau de meilleure qualité au meilleur prix est très forte, peut-être encore plus sur nos Iles et dans les périodes que nous traversons », confirme Philippe Morel.

Dauphin Telecom répond à cette attente et propose des offres dédiées aux Particuliers jusqu’à 1Gb/500Mbs à partir de 39,90€/mois, routeur compris, communications inclues et les frais de raccordement compris.

Les Professionnels ne sont pas oubliés avec des débits jusqu’à 1Gb/500Mbs et une gamme d’abonnements de 79€ à 199€/mois comprenant de la VoIP, de la téléphonie Centrex et les terminaux téléphonique avec un service SAV dédié aux entreprises, ainsi que les frais de raccordement.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’Opérateur Dauphin Telecom offre à l’occasion de l’ouverture du réseau les frais de mise en service pour tout engagement sur une période de 24 mois.

Pour plus de renseignement ne pas hésiter à vous rendre à l’agence Dauphin Telecom, Rue du Roi Oscar 2 à Gustavia, une équipe dédiée à la clientèle particuliers avec Maud et Mélissa vous attendent, la clientèle Professionnelle sera reçue et visitée par David.

Information au 0801 100 555 par mail : ftth.sbh@dauphintelecom.fr ou sur notre site www.dauphintelecom.com

Secteurs disponibles dès aujourd’hui : Pointe Milou – Mont Jean – Vitet – Marigot – Devet – Grand Cul de Sac – Petit Cul de Sac – Toiny