Faits divers : La police hollandaise s’inquiète d’une recrudescence des accidents de la circulation ! 

Des accidents graves de la circulation, impliquant de nombreux véhicules, ont eu lieu ces derniers jours en partie hollandaise. Des enquêtes sont en cours.

Un premier accident mettant en cause quatre véhicules s’est produit le samedi 12 juin, aux alentours de 23h35, sur L.B. Scott Road, devant City Furniture, nécessitant l’intervention de plusieurs patrouilles de police et d’ambulanciers.

L’enquête préliminaire a révélé que deux accidents s’étaient produits à quelques minutes d’intervalle. Le premier accident est survenu lorsqu’un véhicule qui se dirigeait vers Sint Peters a voulu tourner sur sa gauche, alors qu’arrivait en sens inverse une autre voiture, de couleur or, qui n’a pu éviter la collision.

Tandis que les deux conducteurs appelaient les secours, le propriétaire d’une Jeep, qui roulait à vive allure, toujours en provenance de Sint Peters, a perdu lui-aussi le contrôle de son véhicule et a percuté violemment le fameux véhicule couleur or. Ce dernier a été projeté en avant et a heurté dans la foulée un pick-up qui arrivait en sens inverse.

Le conducteur de la Jeep a subi plusieurs coupures à la tête, et a été soigné sur place par les ambulanciers, avant d’être transporté au Sint Maarten Medical Center pour y recevoir des soins appropriés.

Cet accident impliquant quatre véhicules fait l’objet d’une enquête de la police de la circulation.

Deux jours plus tard, soit le lundi 14 juin, vers 16h15, des policiers ont été dépêchés à l’intersection de Manjack Drive et Union Road, à Cole Bay, où le conducteur d’un pick-up a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un boitier électrique GEBE situé en bord de route. Le conducteur a été légèrement blessé.

Là encore, une enquête a été ouverte. Une de plus !