EDUCATION : Adulte-relais, un dispositif qui prouve son efficacité à Saint-Martin

«Être sur le terrain, participer à la médiation entre les élèves, les parents et l’institution scolaire » telle est la volonté de Dominique, membre du dispositif adulte-relais au collège Mont des Accords à Saint-Martin.

Elle a intégré le dispositif au collège Mont des Accords en 2018. «Nous participons à plusieurs actions, par exemple la prévention et la lutte contre le décrochage scolaire, l’accueil des élèves. Nous intervenons également à la sortie du collège pour gérer, désamorcer les conflits et auprès des familles lors d’une incompréhension avec l’institution scolaire» explique-t-elle.

«J’ai travaillé en milieu scolaire pendant dix-sept ans. Je voulais être sur le terrain, continuer de travailler en milieu scolaire, le dispositif adulte relais était le poste qu’il me fallait ! », confie-t-elle. Dominique adore son métier et se sent utile en apportant un soutien aux familles et aux élèves. Elle envisage prochainement de passer le concours en tant qu’éducatrice spécialisé.

Les postes d’adulte-relais sont financés à Saint-Martin à 80 % par l’Etat et 20 % par la Collectivité. Récemment la Collectivité a renouvelé sa participation au financement des deux postes au collège Mont des Accords. Jusqu’en 2025, le coût du dispositif s’élève à 167 400 euros dont 133 920 euros financés par l’Etat et 33 480 euros par la COM.

(soualigapost.com)

508 vues totales, 65 vues aujourd'hui