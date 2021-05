149 entreprises ont été créées au 1er trimestre

Le registre des entreprises de Saint-Martin est supérieur de 96 nouvelles entités à la fin du premier trimestre de cette année par rapport à trois mois plus tôt. Entre janvier et mars, 149 entreprises ont été créées et 53 ont été radiées selon les données chiffrées de la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ; le nombre total d’entreprises enregistrées est d’environ 8 700.

En janvier, la CCISM a enregistré 54 déclarations, dix de moins en février et 51 en mars. 18 entreprises ont été créées en plus par rapport à l’an passé durant la même période. En 2020, c’est en février que le nombre d’enregistrements avait été le plus élevé : 54 contre 41 en janvier et 36 en mars (début du confinement). Globalement, 29 % des sociétés créées entre janvier et mars cette année l’ont été dans le domaine des services, 27 % dans le commerce de détail, 12 % dans le BTP et 9 % dans la restauration.

Le nombre de radiations est stable : 53 au cours du premier trimestre 2021 contre 52 l’an passé durant la même période. En mars 2021 et 2020, 22 procédures ont été enregistrées. En janvier, les radiations sont moins nombreuses cette année (12 contre 17 en 2020) et en février, c’est l’inverse (19 contre 13).