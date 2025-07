Word Fest SXM 2025 EXPO

L’association SPARKS renouvelle l’édition du « WORD FEST SXM », sous le thème “ SXM EXPRESSIONS HEALTH AND NATURE”, le mercredi 2 juillet 2025 à 19H00, dans le Hall de la Collectivité à Marigot.

Ce rendez-vous culturel a pour but de promouvoir les écrivains en offrant aux amateurs et amoureux de lecture mettant en valeur l’expression écrite. Une occasion pour le public de venir apprécier les œuvres des auteurs de l’île.

Grâce à l’attribution de subventions de la Collectivité de Saint-Martin à l’association a pu éditer deux oeuvres d’autrices locales :

•”HOW TO GET TO THE BRIDGE “de Mme Rose Rumnit

•”NATIVE CHOIR” de Mme Safiyya F. CHANCE

9 artistes littéraires se joindront à la manifestation et viendront présenter leurs oeuvres :

-Titianna Charville

-Yellow Guavaberry

-Robert Romney

-Mélissa Fleming

-Ghyslaine Richardson

-Lady Ruby Bute via Jacky Vrolijk

-Rose Rumnit (vernissage du livre HOW TO GET TO THE BRIDGE et exposant)

-Léon Noel