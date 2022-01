Voile : Top départ des Hoedemaker Series du Sint Maarten Yacht Club

Le championnat Grand Thornton de la saison se compose de 4 séries distinctes, la série Soons, Aberson, Hoedemaker et la Hope Ross. Chacune de ses séries se dispute sur deux jours.

Ainsi, 23 concurrents ont participé, samedi dernier, au premier jour des Hoedemaker Series du Sint Maarten Yacht Club (SMYC), compétition qui fait partie du championnat de la saison Grant Thornton Dinghy. Une journée qui s’est avérée difficile pour les concurrents, en raison des conditions très venteuses et instables.

C’est dans le lagon de Simpson Bay que 4 courses ont pris le départ de la régate, à laquelle ont également participé le Club de Voile de Friar’s Bay et le Saint-Barths Yacht Club.

Dans la catégorie des voiliers RS Zest, Veronica Destin remporte la victoire, et dans la classe RS Quest, c’est Antonin, de Saint-Barthélemy qui s’impose pour cette première journée.

Dans la catégorie Optimist, 10 concurrents se sont affrontés. Au final, Emilien Le Normand, du Club de voile de Friar’s Bay, se classe 3ème avec 15 points, Marvin Febrissy du SMYC pointe à la 2ème place, avec 10 points, et Lolie Osswold, de Saint-Barthélemy, monte sur la 1ère marche du podium, avec 6 points.

La catégorie Laser a vu la participation de 9 concurrents. Frits Bus, Emma Lennox et Justin Pieters se classent respectivement 3ème, 2ème et 1er de ce premier jour de course.

A noter que la deuxième journée des Hoedemaker Series aura lieu le 22 janvier prochain.