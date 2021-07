Voile : La Route du Rhum s’élancera le 6 novembre 2022 de Saint-Malo direction Pointe-à-Pitre !

Le départ de la 12ème édition de la Route du Rhum sera donné le 6 novembre 2022 à Saint-Malo, a annoncé le comité d’organisation.

Alors que la dernière édition en 2018 avait été marquée par l’arrivée la plus serrée de l’histoire de cette classique entre Francis Joyon (Idec Sport) et François Gabart (Macif), l’équipe organisatrice a annoncé vendredi dernier que la douzième édition de la Route du Rhum s’élancera le 6 novembre 2022 de Saint-Malo pour une arrivée à Pointe-à-Pitre.

Cent vingt bateaux (92 monocoques et 28 multicoques) pourront participer à cette mythique course transatlantique en solitaire qui a lieu tous les quatre ans.

En 2018, lors de la dernière édition, l’événement avait notamment réuni plus de 2 millions de personnes et notamment plus de 250 000 amateurs de voile la veille du départ.