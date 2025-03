VISITE MINISTÉRIELLE / Saint-Martin : première étape du déplacement de Manuel Valls

La visite du ministre des Outre-mer débutera à Saint-Martin aujourd’hui, où Manuel Valls arrivera à 15h à l’aéroport Princess Juliana. Il entamera ensuite une série de visites et d’échanges visant à mieux appréhender les enjeux locaux.

Il se rendra notamment sur le chantier de la cité administrative et judiciaire de Concordia, avant de visiter le collège 900 à la Savane, un établissement en passe de devenir emblématique dans le paysage éducatif saint-martinois.

Le ministre poursuivra sa tournée par une visite de la caserne du Service Territorial d’Incendie et de Secours (STIS), où il échangera avec les sapeurs-pompiers sur leurs conditions de travail et les défis qu’ils rencontrent au quotidien. Un moment d’échange avec les gendarmes suivra, afin d’aborder les enjeux sécuritaires sur l’île.

Manuel Valls se rendra également à l’institut médico-social IME de la Fondation OVE et de l’association Tournesol, où il rencontrera les équipes pour comprendre les besoins en matière d’accompagnement médico-social.

En fin de journée, le ministre s’entretiendra avec Louis Mussington, président de la Collectivité, et les élus locaux afin d’évoquer les projets de développement de l’île et les attentes vis-à-vis de l’État. La journée s’achèvera par un dîner avec les acteurs socio-professionnels du territoire, moment informel mais essentiel pour recueillir les attentes du tissu économique et associatif local.

Manuel Valls poursuivra ensuite sa tournée à Saint-Barthélemy, en Guadeloupe et en Martinique, avec l’objectif d’apporter des réponses concrètes aux problématiques ultramarines. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter