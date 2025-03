VISITE MINISTÉRIELLE / Manuel Valls : « Nous ne lâcherons pas Saint-Martin »

Le ministre d’outre-mer Manuel Valls a effectué une visite officielle à Saint-Martin vendredi dernier, marquant une étape symbolique pour le territoire.

Après son arrivée à l’aéroport de Juliana en début d’après-midi, sous un ciel ponctué d’averses, il a exprimé son émotion devant les élus et la presse : « Vous ne pouvez pas savoir le bonheur pour moi d’être à Saint-Martin parce que dans mes visites précédentes, j’avais le malheur de commencer par la Martinique et la Guadeloupe, et des événements politiques parisiens m’avaient amené à interrompre mon déplacement à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. C’était resté comme une trace qui a marqué ma carrière politique pendant des années et il fallait réparer, c’est fait ».

Après la visite du chantier, il a procédé à la révélation de la plaque de la future cité administrative et judiciaire, un projet emblématique pour la structuration des services publics de l’île. Dans la foulée, il s’est rendu sur le chantier du Collège 900, où il était accompagné, entre autres, du préfet Cyrille Le Vély, du président de la Collectivité Louis Mussington, du député Frantz Gumbs et de la sénatrice Annick Pétrus. Christian Climent-Pons, directeur de projet auprès du recteur de l’académie de la Guadeloupe, a présenté les avancées des travaux.

Ce projet éducatif est une avancée majeure pour Saint-Martin, où près de 9000 élèves sont scolarisés. Le chantier, entamé en avril 2023, suit son calendrier avec une livraison prévue en juin 2025, bien que des ajustements restent possibles en fonction des travaux annexes dont la responsabilité n’incombe pas au groupement de maîtrise d’oeuvre. Pour le ministre d’outre-mer, ce projet est essentiel pour la jeunesse de Saint-Martin, insistant sur la nécessité de renforcer les effectifs enseignants et d’améliorer les infrastructures scolaires.

Le point sur le budget du Collège 900

Beaucoup de chiffres contradictoires ont été communiqués concernant le budget du futur collège 900, ce qui a suscité des incompréhensions au sein de la population. Initialement prévu à 24M€ pour les travaux par le cabinet d’architectes IDP Antilles mandataires du groupement de maîtrise d’œuvre le budget initial n’incluait pas les rajouts liés à la construction du gymnase et du parking anti-cyclonique, ni l’aspect bio-environnemental. Outre ces demandes supplémentaires, la guerre en Ukraine a engendré un surcoût de 30% sur les matériaux. Autre point important, la localisation de la nappe phréatique qui a généré une adaptation sur site et un surcoût additionnel de 5M€ pour remonter le bâtiment. Au total, le budget pour la construction du collège 900 s’élève à 36M€ hors prestation intellectuelle.

Sécurité et lutte contre la délinquance : un enjeu prioritaire

Après cette séquence éducative, Manuel Valls s’est dirigé vers la caserne des sapeurs-pompiers de La Savane, sous la direction du capitaine Anthony Arnould. Il y a assisté à la présentation du Service Territorial d’Incendie et de Secours (STIS, créé en juin 2024) par Steven Cocks, membre du conseil d’administration, pour assurer une gestion plus autonome des interventions d’urgence. Cette indépendance vis-à-vis de la Guadeloupe représente une avancée majeure pour la rapidité et l’efficacité des secours sur l’île.

Ensuite, la visite s’est poursuivie à la caserne de gendarmerie, où il a échangé avec le commandant Hugues Loyez sur les défis sécuritaires de Saint-Martin. Ce dernier a dressé un état des lieux préoccupant : 126 vols avec armes recensés en 2024, avec 24 interpellations, et une recrudescence des actes de violence liés au narcotrafic. Pour faire face à cette menace croissante, le commandant a souligné la nécessité de renforcer les moyens humains et d’investigation.

Manuel Valls a pris acte de ces demandes et a rappelé son engagement en faveur d’une antenne OFAST (Office anti-stupéfiants) directement rattachée au commandement local, et non plus à la Martinique. Le commandant Loyez a également plaidé pour la création d’une nouvelle caserne dans l’est de l’île, une nécessité après la destruction de l’ancienne par l’ouragan Irma. « Il faut qu’on soit à un grand niveau d’engagement », a-t-il déclaré. Il a également insisté sur l’importance de la vidéoprotection, un outil essentiel pour lutter contre la délinquance.

Un engagement de l’État sur plusieurs fronts

Après cette séquence sécuritaire, le ministre s’est rendu à l’Institut Médico-Éducatif (IME) de la Fondation OVE Caraïbes et de l’association Tournesol, qui accueille 42 enfants et adolescents en situation de handicap. Accompagné par un jeune bénéficiaire de l’établissement, il a pu échanger avec les équipes encadrantes et réaffirmer l’engagement de l’État en faveur de l’inclusion scolaire et sociale.

La fin de la visite officielle a été marquée par une réunion bilatérale à la Collectivité, en présence du président Louis Mussington, du préfet Cyrille Le Vély et du 1er VP de la COM, Alain Richardson. Les discussions ont porté sur des sujets clés : logement, politique de la ville, avenir d’Air Antilles et adaptation au changement climatique. « Nous devons mieux travailler territoire par territoire », a souligné Valls en abordant les mesures du CIOM (comité interministériel des outre-mer).

Enfin, lors du point presse, il a rappelé les deux grandes priorités de son déplacement : lutter contre l’insécurité et la vie chère. Il a insisté sur le fait que l’État était pleinement engagé à soutenir Saint-Martin : « Nous ne lâcherons pas Saint-Martin. L’action de l’État est là, même si parfois cela peut sembler long et difficile. L’État est là par un préfet de plein exercice. Nous allons continuer de travailler de manière très étroite. Le rôle de l’État est de travailler de manière discrète pour trouver les meilleurs solutions possibles”.

Valls a également évoqué l’importance de donner un avenir aux jeunes, en plaidant pour l’implantation d’un RSMA (Régiment du Service Militaire Adapté) sur l’île : « Ce dispositif permettrait de former, encadrer et offrir des opportunités professionnelles à une partie de la jeunesse. Je suis très favorable à sa mise en place ici. »

La visite officielle s’est clôturée par un dîner avec les socio-professionnels à Grand-Case, avant son départ pour Saint-Barthélemy puis la Guadeloupe. _Vx

