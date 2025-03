Visite ministérielle : Fermeture temporaire des rues pour aujourd’hui

Dans le cadre de l’organisation de la venue de Manuel Valls, ministre des Outre-Mer, à Saint-Martin, voici les rues concernées par les fermetures temporaires pour ce vendredi 14 mars.

Portion de la rue Maurasse comprise entre l’intersection rue Maurasse/rue du Palais de Justice et l’intersection rue Maurasse/ ruelle Forum Caraïbes : fermée à la circulation automobile et au stationnement, et transformée en rue piétonne de 17h à 21h.

Afin de sécuriser la venue de l’autorité à Grand-Case dans le cadre du dîner avec les socio-professionnels, le stationnement est également interdit sur le boulevard Bertin Maurice Léonel à hauteur du restaurant le Pressoir, ainsi que sur le parking situé en face de ce dernier, depuis 14h, jusqu’à minuit.

