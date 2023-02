VISITE : Le président de l’ARCOM, Roch-Olivier MAISTRE reçu en Collectivité

Le Président Louis Mussington a accueilli Roch-Olivier Maistre, président de l’Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), actuellement en visite aux Antilles.

En déplacement dans nos territoires, Roch-Olivier Maistre était accompagné du secrétaire général de l’Arcom Antilles, François-Xavier Meslon et de Boris Odry, directeur du département radio et audionumérique.

Les sujets relatifs au développement et au contrôle dans les secteurs des radios associatives et commerciales et du numérique sont nombreux.

Le fonctionnement des radios locales et des télévisions régionales a été abordé au cours de la discussion de manière à permettre à Saint-Martin et ses habitants de bénéficier de la continuité et de la neutralité de l’information à travers les médias audiovisuels locaux.

Le Président Louis Mussington et son équipe se sont engagés à soutenir l’accès à la culture et la promotion du patrimoine saint-martinois, notamment à travers nos médias.

Pour rappel, l’ARCOM résulte de la fusion, le 1er janvier 2022, du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet. Son domaine d’intervention concerne les chaînes de télévision, les stations de radio, Internet, et la réglementation des médias de masse.

