Visite : Le général de corps d’armée Jean-Marc Descoux, grand patron de tous les gendarmes des Outre-mer de passage à Saint-Martin

Après avoir passé quatre années à la tête de la gendarmerie de Guadeloupe et des Iles du Nord (2015-2019), le général de corps d’armée Jean-Marc Descoux, désormais commandant de la gendarmerie d’Outre-mer était de passage la semaine dernière à Saint-Martin.

Une rencontre entre le président Louis Mussington et le général Jean-Marc Descoux a eu lieu vendredi dernier, en présence du Colonel Vincent Lamballe, commandant de la gendarmerie de Guadeloupe et des Iles du Nord et du Lieutenant-Colonel Maxime Wintzer, commandant de la gendarmerie de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Ce premier contact a permis d’évoquer les sujets conjoints, à l’instar de la convention de moyens police territoriale/gendarmerie, du projet d’aménagement urbain et de la coopération en matière de prévention contre la délinquance.

À ce sujet, le président Louis Mussington a rappelé la nécessité de raviver l’action du CLSPD.

Ce Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance est un outil conjoint État/COM/Justice que le territoire doit savoir utiliser au bénéfice de la population.

Le général Descoux qui connaît bien Saint-Martin pour avoir œuvré sur le territoire, notamment après le passage du cyclone Irma, a indiqué que ses équipes étaient au service de la sécurité de Saint-Martin et de ses habitants.

Le général Jean-Marc Descoux a pris la tête du commandement de la gendarmerie Outre-mer (CGOM) à Arcueil depuis le 1er août 2019. _AF

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui