VISITE : Le Bâtiment de Soutien et d’Assistance Outre-mer  Dumont d’Urville en escale à Saint-Martin le 27 septembre

Le Bâtiment de Soutien et d’Assistance Outre-mer A624 Dumont d’Urville sera en escale à Saint-Martin en début de semaine prochaine et sera à quai au port de Galisbay.

Une journée « Portes Ouvertes » est organisée le mardi 27 septembre prochain afin de permettre au public de découvrir le navire de 9h à 12 heures et pourquoi pas, susciter des vocations notamment chez les plus jeunes.

Le Dumont d’Urville est un bâtiment de soutien polyvalent embarquant 24 marins, et fonctionnant en double équipage.

Basé à Fort-de-France, le Dumont d’Urville mesure 65 mètres de long, pour une largeur de 14 mètres. Quatre bâtiments de ce type sont en service dans la Marine, en Nouvelle-Calédonie, à la Réunion, à Tahiti et à la Martinique.

Au plan militaire, ces bâtiments polyvalents assurent des missions de surveillance et d’intervention maritime, d’assistance humanitaire ou d’urgence, de lutte antipollution et de lutte contre le narcotrafic en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion et aux Antilles. Il est conçu pour accueillir à son bord un nombre de passagers conséquent en cas d’évacuation de ressortissants et transporter du fret liquide ou matériel en grande quantité. Ils peuvent être projetés à l’intérieur du théâtre, en appui des forces de police et de gendarmerie. Leur large plateforme et la puissante grue leur permettent de transporter fret et véhicules et de mettre en œuvre des commandos avec leurs embarcations (Ecume). _AF

