VISITE : La famille royale des Pays-Bas présente à Sint Maarten les 6 et 7 février prochains

Sa Majesté le Roi Willem-Alexander, Sa Majesté la Reine Máxima et Son Altesse Royale Catharina-Amalia, Princesse d’Orange, effectueront une visite dans la partie caraïbe du Royaume des Pays-Bas du vendredi 27 janvier au jeudi 9 février 2023. Elles visiteront Bonaire, Aruba et Curaçao avant de se rendre à Sint Maarten, Saint-Eustache et Saba.

Les représentants des différentes îles ont élaboré un programme couvrant des sujets tels que la culture, la nature, l’histoire coloniale, les sports et les opérations de défense, et comprenant des rencontres avec les habitants des îles. La famille royale sera accompagnée par la secrétaire d’État aux relations avec le Royaume et à la numérisation, Alexandra van Huffelen.

Arrivée à Sint Maarten le 6 février

Le Roi et la Reine et la Princesse d’Orange seront accueillis à l’aéroport international Princess Juliana par le Gouverneur de Sint Maarten, Ajamu Baly et la Première ministre, Silveria Jacobs.

Le premier jour de la visite sera consacré à la reconstruction du pays après la dévastation causée par l’ouragan Irma en septembre 2017. La famille royale visitera l’aéroport qui est actuellement toujours en cours de reconstruction. Lors d’une visite des services d’urgence et d’intervention en cas de catastrophe, le roi et la reine et la princesse d’Orange assisteront à un exercice de catastrophe. Ils visiteront ensuite le centre médical de Sint Maarten. Cet hôpital joue un rôle clé dans la région et traite également de nombreux patients de Saint-Eustache et de Saba.

Le Roi, la Reine et la Princesse s’adresseront aux patients et seront informés de l’expansion de l’hôpital. Ils déjeuneront ensuite avec le cabinet.

Dans l’après-midi, le groupe royal participera à une promenade « Color Me SXM à Philipsburg ». Ces peintures murales sont destinées à égayer Philipsburg, car de nombreux bâtiments de la ville sont encore vacants ou endommagés à la suite de l’ouragan Irma. La journée se terminera par des présentations animées de la culture de Sint Maarten le long d’un parcours pédestre et par un concert sur le Boardwalk de Philipsburg.

Le programme royal du 7 février

Dans la matinée du mardi 7 février, le Roi et la Reine et la Princesse d’Orange se rendront au Fort Amsterdam. Ils y feront une excursion ornithologique à la recherche du pélican brun, l’oiseau national de l’île. Ils découvriront également l’histoire du fort. Ils rencontreront ensuite des membres du parlement et du parlement des jeunes de Sint Maarten. Au foyer résidentiel de la Croix blanche et de la Croix jaune pour les personnes âgées et les personnes handicapées, la famille royale néerlandaise en apprendra davantage sur les activités de jour organisées pour les résidents. Ensuite, ils visiteront une foire scientifique, où des élèves du primaire et du secondaire présenteront leurs solutions pour réduire les déchets plastiques sur l’île.

Dans l’après-midi, le Roi et la Reine et la Princesse d’Orange visiteront l’organisation Resources for Community Resilience (R4CR). R4CR débourse des fonds de la Banque mondiale pour des projets visant à reconstruire l’île après le passage de l’ouragan Irma, via un fonds fiduciaire. Les participants s’entretiendront avec des représentants d’organisations de la société civile sur leurs projets et avec des jeunes sur leur travail dans diverses organisations. Ils visiteront ensuite un projet de jardin scolaire où ils parleront aux élèves de leur travail dans le jardin et de l’importance du jardinage pour leur santé mentale. Dans le parc Emilio Wilson, les écoliers parleront de leurs rêves pour l’avenir de leur île et planteront de la sauge jaune, la fleur nationale de l’île. Ensuite, le Roi et la Reine et la Princesse d’Orange se rendront sur la colline de St Peters, où ils découvriront la conservation de la nature à St Maarten. Cette colline borde la partie française de l’île. L’après-midi se terminera par un tournoi de baseball pour les jeunes.

Dans la soirée, le groupe assistera à une réception offerte par le gouverneur.

1,836 vues totales, 381 vues aujourd'hui