Visite du préfet, Serge Gouteyron à la maison de la Croix-Rouge

Le préfet Serge Gouteyron s’est rendu le lundi 29 mars dernier, à 14h30, à la maison de la Croix-Rouge à Concordia.

Il a été accueilli par Emmanuelle Labeau, directrice régionale par intérim de la Croix-Rouge française, Ketty Karam-Fischer, présidente de la délégation territoriale de la Croix-Rouge, Farah Viotty, directrice du pôle établissements de la Croix-Rouge à Saint-Martin, Angèle Hodge, directrice des urgences et secours, et des bénévoles. Cette visite a été l’occasion de présenter au préfet l’ensemble des établissements de la Croix-Rouge française à Saint-Martin (centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie CSAPA, centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles CeGIDD, Bus santé pour tous, espace santé jeunes, crèche Pomme d’happy, équipe mobile d’intervention sociale EMIS, centre de dépistage COVID-19) ainsi que l’activité de sa délégation territoriale. La visite s’est poursuivie par une rencontre avec les bénévoles du lieu d’accueil de jour de la Croix-Rouge.

Le préfet a adressé ses sincères remerciements à la Croix-Rouge française pour son investissement à Saint-Martin, notamment en faveur des plus démunis et lors des crises que l’île a traversé ces dernières années.