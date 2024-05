VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : Vers l’inauguration de la Maison des Femmes

Le 15 mai dernier, Yseult Dubernet, représentante de la Fondation de France (FDF) à Saint-Martin, a visité la Maison des Femmes située à Marigot.

Cette initiative répond à l’augmentation des violences faites aux femmes, particulièrement en outre-mer. La FDF soutient des projets pour aider les femmes victimes de violences conjugales et sexuelles. En intégrant également les nouveaux bureaux de l’association France Victimes, la Maison des Femmes à Marigot proposera un accueil inconditionnel, une prise en charge pluridisciplinaire (santé, juridique, social) et un accompagnement personnalisé. Elle peut accueillir 15 femmes par jour et 5 à 10 enfants par semaine. Ce projet, complémentaire à l’appartement relais pour hébergement d’urgence, est soutenu par la CAF et réalisé en collaboration avec le centre hospitalier Louis-Constant Fleming. L’État, la Collectivité locale et l’ARS comptent apporter leur soutien prochainement. Intégrée au collectif Re#Start, la Maison des Femmes vise à regrouper les services, mutualiser les compétences, partager des données et mener des actions de plaidoyer. La Fondation de France finance ce projet à hauteur de 15.000€ pour l’aménagement. L’inauguration officielle aura lieu fin juin 2024._Vx

